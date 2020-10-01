Пожары в Луганской области: в Северодонецке отменили занятия в школах

Из-за масштабных лесных пожаров на Луганщине в Северодонецке 1 октября отменили занятия в школах. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города.



«В связи с необходимостью эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров, принято решение приостановить учебный процесс 1 октября во северодонецких школах», — говорится в сообщении.



Вечером 30 сентября в Луганской области вспыхнули новые лесные пожары.



За сутки площадь пожара увеличилась на 10 тысяч гектар. Утром 1 октября стало известно о четырех погибших и десяти пострадавших. Наиболее сложная обстановка сложилась от Станицы-Луганской до Северодонецка



Прокуратура начала производства производства по частям 1, 2 статьи 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).