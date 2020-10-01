До пяти выросло число погибших на пожарах в Луганской области. К тушению привлекли авиацию

В результате масштабных пожаров в Луганской области число погибших возросло до пяти человек. Об этом сообщает министерство внутренних дел.



По данным правоохранителей, эвакуировано 120 человек.



Тушение огня продолжается уже сутки. Сегодня к ликвидации пожаров привлекли авиацию. Ранее самолеты не поднимали в воздух из-за отсутсвия гарантий безопасности на линии соприкосновения.



Всего к тушению пожаров привлекли 1 229 человек и 204 единицы техники.



По факту пожаров полиция открыла 7 уголовных производств.