Полиция открыла 7 уголовных производств по фактам пожаров в Луганской области

По фактам пожаров в Луганской области, в результате которых погибли четыре человека и 12 пострадали, правоохранители открыли семь уголовных производств. Об этом сообщает Национальная полиция.



Производства открыты по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности).



В полиции отметили, что по состоянию на 30 сентбря в области было зафиксировано 146 пожаров в 32 населенных пунктах. Наиболее масштабные пожары произошли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районов.



На данный момент локализованы и ликвидированы пожары на территории Попаснянского и Старобельского районов.



В результате пожаров погибло четыре человека — 70-летний машинист Северодонецкого горводоканала, 46-летний лесник, 79-летняя жительница села Вороново и 84-летняя жительница Новоайдарского района.



Эвакуированых жителей населенных пунктов Вороново, Сиротино и Метелкино разместили в двух эвакуационных пунктах, расположенных в школах №8 и №17 Северодонецка.



Сегодня утром в Луганскую область вылетела оперативная правительственная группа во главе с первым замглавы МВД Сергеем Яровым.



Ранее в штабе ООС заявили, что обстрелы со стороны боевиков спровоцировали пожары.