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От пожаров на Луганщине пострадали почти 19 тысяч гектаров леса и сотни домов. Кабмин обещает компенсации

02 октября 2020, 10:44

От пожаров на Луганщине пострадали почти 19 тысяч гектаров леса и сотни домов. Кабмин обещает компенсации

От масштабных пожаров в Луганской области пострадали около 19 тысяч гектаров леса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга на Луганщине.

Кроме того, пострадал ряд населенных пунктов. По данным правительства, были разрушены или повреждены от 250 до 400 домов.

По данным, озвученным премьером, во время пожаров погибли 8 человек. «Из них один человек — работник лесхоза погиб непосредственно во время пожара. Причины гибели еще 7 устанавливает судмедэкспертиза», — отметил премьер-министр. Ометим, что ГСЧС называет 9 погибших, а Офис генпрокурора озвучил данные об 11 умерших.

В больницы были доставлены 17 человек, их жизни ничего не угрожает.

На сегодняшний день открыто 10 уголовных производств. Шмыгаль отметил, что рассматриваются несколько версий, среди которых поджог и сильный ветер.

Также глава правительства пообещал, что будут выплачена компенсация пострадавшим. деньги из резервного фонда будут выделены, «как только будет возможность подсчитать убытки». Шмыгаль озвучил суммы: 300 тысяч гривен за полностью разрушенный дом; 200 тысяч гривен выплата семье погибшего; 50 тысяч гривен — если дом частично пострадал; 20 тысяч гривен — если пострадало хозяйство.

На сегодняшний день продолжается тушение нескольких очагов пожаров. По словам премьер-министра, пожары локализованы, а населенные пункты защищены. К тушению привлечено около 2 600 человек. Также задействованы три самолета и два вертолета.

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