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Красный крест обещает восстановить сгоревший модуль на КПВВ «Станица Луганская»

02 октября 2020, 11:39

Красный крест обещает восстановить сгоревший модуль на КПВВ «Станица Луганская»

Красный крест намерен восстановить свой пункт предоставления помощи, который сгорел в результате вчерашнего пожара на КПВВ «Станица Луганская».

Об этом сообщил Генеральный директор Национального комитета общества Красного креста Украины Максим Доценко.

«Мы потеряли пункт предоставления помощи на переходе в Станице Луганской. Будем думать, как его восстановить», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Пункт пропуска «Станица Луганская» не работает со вчерашнего дня из-за пожара, который перекинулся на КПВВ. В результате сгорела часть гуманитарной инфраструктуры пункта пропуска. Погранично-таможенные модули не пострадали. Командование ООС обещает возобновить работу КППВ, как только позволит ситуация.

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