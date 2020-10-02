Красный крест обещает восстановить сгоревший модуль на КПВВ «Станица Луганская»

Красный крест намерен восстановить свой пункт предоставления помощи, который сгорел в результате вчерашнего пожара на КПВВ «Станица Луганская».



Об этом сообщил Генеральный директор Национального комитета общества Красного креста Украины Максим Доценко.



«Мы потеряли пункт предоставления помощи на переходе в Станице Луганской. Будем думать, как его восстановить», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».



Пункт пропуска «Станица Луганская» не работает со вчерашнего дня из-за пожара, который перекинулся на КПВВ. В результате сгорела часть гуманитарной инфраструктуры пункта пропуска. Погранично-таможенные модули не пострадали. Командование ООС обещает возобновить работу КППВ, как только позволит ситуация.