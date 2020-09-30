Сгорела часть КПВВ «Станица Луганская». Пункт пропуска закрыли

Огонь масштабного пожара распространился на пункт въезда-выезда «Станица Луганская». Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



Огонь повредил элементы инфраструктуры. Пожарные команды ГСЧС, также в тушении задействованы пограничники. При этом ситуацию осложняют сильные порывы ветра.







Станично-Луганская районная государственная администрация отмечает, что пламя с КПВВ «Станица Луганская» перекинулось на улицы Донецкая и Ломоносова вдоль КПВВ. Также сообщается, что на самом КПВВ горят деревянные навесы.



Затем в Луганской облгосадминистрации сообщили, что огонь разрушил модуль МККК и павильон для ожидающих.

Фото: Луганская облгосадминистрация

Сегодня утром работа КПВВ «Станица Луганская» была остановлена из-за распространения пожаров вблизи автодороги.

Масштабные пожары в Луганской области начались 30 сентября. Огонь распространился на 9 000 гектаров нескольких районов области — Новоайдарского, Старобельского и Станично-Луганского. Известно о девяти погибших, более 10 человек госпитализированы. Также были эвакуированы 120 людей. В Северодонецке отменили занятия в школах, чтобы размещать там эвакуированных.



По факту пожаров на Луганщине открыто семь уголовных производств. Причиной возгорание на линии соприкосновения могут быть обстрелы со стороны боевиков.