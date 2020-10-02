КПВВ «Станица Луганская» пока не возобновил работу после пожара

Возможность пересечения КПВВ «Станица Луганская» станет возможной после стабилизации ситуации. Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.



Вчера днем из-за распространения огня была приостановлена работа этого КПВВ. В результате пожара сгорела часть гуманитарной инфраструктуры у пункта пропуска. Погранично-таможенные модули не пострадали.



Решение о возобновлении работы КПВВ принимает командующий ООС.



Пункт пропуска в Станице Луганской был единственным на линии соприкосновения Донбасса, который работал каждый день после ослабления карантина.

Масштабные пожары в Луганской области начались 30 сентября. Огонь распространился на более чем 10 тысяч гектаров Новоайдарского, Старобельского и Станично-Луганского районов. Известно о 11 погибших, 17 человек направлены в больницу. Также были эвакуированы 120 людей. По факту пожаров на Луганщине открыто семь уголовных производств.