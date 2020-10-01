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КПВВ «Станица Луганская» может возобновить пропуск завтра

01 октября 2020, 18:25

КПВВ «Станица Луганская» может возобновить пропуск завтра

Огонь не повредил инфрастуктуру непосредственно на КПВВ «Станица Луганская», решение о возобновлении пропуска людей будет принято командующим Объединенных сил. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила пресс-офицер Лисичанского пограничного отряда Неля Доценко.

«Сейчас этот вопрос уточняется у командующего Объединенных сил. Любое решение о прекращении или возобновлении пропускных мероприятий находится исключительно в компетенции командующего ОС», — сказал она.

Она отметила, что благодаря слаженным действиям пограничников и спасателей, погранично-таможенные модули не пострадали.

«Есть некоторые повреждения в так называемой серой зоне: сгорел центр Международного комитета Красного Креста. Никаких повреждений на КПВВ нет», — уточнила пресс-офицер.

По словам Доценко, ситуация с распространением огня вокруг КПВВ, где находятся дома, контролируется.

Сегодня утром работа КПВВ «Станица Луганская» была остановлена из-за распространения пожаров вблизи автодороги.

Масштабные пожары в Луганской области начались 30 сентября. Огонь распространился на 9 000 гектаров нескольких районов области — Новоайдарского, Старобельского и Станично-Луганского. Известно о девяти погибших, более 10 человек госпитализированы. Также были эвакуированы 120 людей. В Северодонецке отменили занятия в школах, чтобы размещать там эвакуированных.

По факту пожаров на Луганщине открыто семь уголовных производств. Причиной возгорание на линии соприкосновения могут быть обстрелы со стороны боевиков. 

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