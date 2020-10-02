На Луганщине в пожарах четыре человека пропали без вести

В ходе пожаров в Луганской области четыре человека пропали без вести. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.



Также спасатели обнаружили восемь погибших, из которых три человека погибли в результате отравления продуктами горения, один от полученных ожогов, трое от сердечных приступов. Причина смерти еще одного человека устанавливается.



Кроме этого травмированы 18 человек, в том числе три сотрудника ГСЧС.



По состоянию на 18:00 2 октября огнем повреждены более 19 тысяч гектар, а также более 550 зданий и сооружений.

Масштабные пожары в Луганской области начались 30 сентября. Огонь распространился на почти 20 тысяч гектаров. По факту пожаров на Луганщине открыто уже 10 уголовных производств. Основные версии возникновения возгораний — обстрелы боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.