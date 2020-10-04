На Луганщине продолжается тушение 6 основных очагов пожаров

По состоянию на утро воскресенья, 4 октября, на территории Луганской области продолжается тушение 6 основных очагов пожаров, 5 из которых локализованы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 20 тысяч гектаров. Авиацией ГСЧС в течение 3 октября на территории Луганской области совершено 162 сброса (504 тонн воды). С начала тушения пожаров 345 сброса (1 тысяча 150 тонн воды)», — сказано в утренней сводке ГСЧС.



Подчеркивается, что в 19:30 3 октября пожар камыша и сухой растительности вблизи населенных пунктов Песчаного, Нижнетеплого и Артема Станично-Луганского района ликвидирован.



Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется.



В ГСЧС добавляют, что работы проводятся в круглосуточном режиме. Для тушения привлечено около 2,5 тыс. человек и более 210 единиц техники, из них от ГСЧС 700 человек личного состава и 120 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8.

Масштабные пожары в Луганской области начались 30 сентября. Огонь распространился на территорию нескольких районов. Сгорели или повреждены более 550 зданий и сооружений.



По факту пожаров открыто уже 10 уголовных производств. Основные версии возникновения возгораний — обстрелы боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.



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