В «ДНР» анонсировали усиление контроля за соблюдением карантина

В ближайшее время на подконтрольной группировке «ДНР» территории будет усилен контроль за соблюдением карантинных мер предосторожности из-за коронавируса. Об этом сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин.



«К сожалению, даже рост заболеваемости COVID-19 не многих стимулирует носить маску, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, и это очень плохо. <...> В связи с этим придется усилить контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер», — написал он в своем Telegram-канале.



Как именно будет усилен контроль, Пушилин не уточнил. По его словам, важно выдержать баланс: ограничения должны обеспечивать безопасность людей и в то же время сохранить экономическую активность.



Также он подчеркнул, что текущая ситуация с COVID-19 подталкивает к обязательному ношению масок, соблюдению дистанции и дезинфекции рук.

За все время пандемии «ДНР» признает 3839 случаев COVID-19. Из них выписаны — 2147 человек, летальных случаев — 224.