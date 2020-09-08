В центре Донецка – праздник. Люди пришли на концерт

Фото: Inside Donetsk / Telegram

В Донецке вечером 8 сентября группировка «ДНР» устроила праздничный концерт по случаю Дня освобождения Донбасса. В этот день в 1943 году Донецк освободили от немецких оккупантов.



На сцене в центре города выступает российский исполнитель Григорий Лепс.

На центральных улицах Донецка автомобили остановились в пробке.

«Тысячи граждан едут в Донецк на концерт Григория Лепса. Сотрудников МВД ДНР на улицах и дорогах "в избытке", однако ситуацию они не контролируют и не помогают водителям решать проблемы», - пишет Telegram-канал Dontel.

Руководство «ДНР» отменило комендантский час по случаю праздника, а также сделало этот день выходным. По информации «Новостей Донбасса», дончане за неделю бронировали места в кафе и ресторанах города, которые расположены на центральных улицах, прилегающих к площади Ленина.



Жителей соседних городов, подконтрольных «ДНР», централизованно привезли на автобусах по предварительной договоренности местных администраций, подчиненных группировке. Посещение концерта – на добровольных началах, за 200 рублей с человека в оба конца.



В конце августа «ДНР» сняла карантинные ограничение на проведение массовых мероприятий на улице. При этом новые случаи COVID-19 продолжают фиксировать каждый день.