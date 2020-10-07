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«ЛНР»: Пожары в сентябре уничтожили 217 домов, погибли два человека 

07 октября 2020, 17:54

«ЛНР»: Пожары в сентябре уничтожили 217 домов, погибли два человека 

В течение сентября в результате масштабных пожаров в подконтрольных группировке «ЛНР» районах погибли два человека. Об этом сообщает «МЧС ЛНР».

В результате пожаров было уничтожено 217 жилых зданий и сооружений и еще 63 повреждены. В целом, в «МЧС ЛНР» насчитали более 1,7 тысяч пожаров на открытой территории, в ходе которых сгорели 4 353 гектара.

Отмечается, что количество пожаров с начала 2020 года в 2,5 раза превысило прошлогодний показатель.

С конца сентября масштабные пожары продолжают тушить и на подконтрольной Украине территории Луганской области. Общая площадь возгорания составила более 20 тысяч гектаров.

За все время тушения пожаров на Луганщине найдены тела 11 человек. Пострадали 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. 150 местных жителя были эвакуированы.

По данным полиции на 6 октября, признаны потерпевшими 465 человек, повреждены 583 дома, 936 хозяйственных сооружений, 59 транспортных средств, погибли 630 голов домашних животных и 102 домашних птиц.

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