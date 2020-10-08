На Донетчине коронавирус выявили еще у 295 человек

В Донецкой области зафиксирован новый летальный случай вследствие COVID-19 — умер 58-летний врач из Краматорска. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Отметим, что ранее в ДонОГА сообщили о 64 умерших. По всей видимости, новый летальный случай еще не был включен в статистику.



Кроме этого, за прошедшие сутки, 7 октября, положительные результаты на COVID-19 получили еще 295 жителей области, в том числе, семеро детей.



Так, 121 новый случай болезни зафиксирован в Мариуполе, 58 — в Краматорске, 29 — в Славянске, 14 — в Торецке, 11 — в Константиновке, по 9 — в Селидово и Доброполье, по 8 — в Бахмуте и Дружковке, по 4 — в Лиманской ОТГ и Славянском районе, по 3 — в Покровске и Никольском районе, по 2 — в Мангушском, Покровском, Волновахском, Марьинском и Великоновоселковском районах, по 1 — в Новогродовке и Александровской ОТГ, Добропольском и Ясиноватском районах.

Кириленко отметил, что в случае распространения коронавирусной болезни такими темпами, правительство будет вынуждено усилить карантин. Он напомнил, что Донецкая область уже частично потеряла статус зеленой зоны.



«Мариуполь стал первым городом в области, который преодолел печальную отметку в 1000 больных. К сожалению, уже сейчас понятно, что он будет не единственным таким», — заявил глава ДонОГА.



С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории выявлено 5119 случаев COVID-19. Из них 1780 выздоровели, 64 — умерли.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки — 5 397 человек.