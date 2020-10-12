Кремль готов говорить о мире на Донбассе, но возвращение Крыма обсуждать отказывается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ готова прикладывать усилия для урегулирования конфликта на Донбассе, однако вопрос о Крыме не обсуждается.



«Россия прикладывала и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока», — цитирует Пескова ТАСС.



Так спикер Кремля ответил на просьбу прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил, что верит в возвращение Крыма и Донбасса под контроль Киева.



«Главное — урегулировать проблему Донбасса, проблемы Крыма не существует, она не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами», — подчеркнул Песков.



На уточняющий вопрос, предполагает ли, по мнению Москвы, урегулирование на Донбассе возвращение этой территории под контроль Киева, пресс-секретарь президента РФ ответил: «Читайте минские договоренности».

Минские соглашения 2015 года лежат в основе мирного урегулирования конфликта на Донбассе. В последнее время представители Украины заявляли, что эти договоренности необходимо модернизировать. Однако Россия настаивает, что Минские соглашения не подлежат каким-либо изменениям.