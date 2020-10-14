В Украине выявили еще 5590 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки, 13 октября, в Украине выявили 5 590 заболевших коронавирусом. Кроме того, 2 137 человек выздоровели, а 107 умерли.



Такие данные опубликованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время исследований в стране зарегистрировано 276 177 заболевших COVID-19. Из них 118 699 человек выздоровели, а 5 229 умерли. Продолжают болеть 152 249 пациентов, что на 3 346 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Харьковской области (637), Киеве (422), Львовской (345), Днепропетровской (342) областях.



9 октября в Украине был зафиксирован абсолютный рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — 5 804 человека.

Правительство продлило адаптивный карантин в Украине до конца 2020 года. Также был введен ряд новых ограничений.