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В Украине выявили еще 5590 заболевших коронавирусом

14 октября 2020, 08:42

В Украине выявили еще 5590 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки, 13 октября, в Украине выявили 5 590 заболевших коронавирусом. Кроме того, 2 137 человек выздоровели, а 107 умерли.

Такие данные опубликованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За все время исследований в стране зарегистрировано 276 177 заболевших COVID-19. Из них 118 699 человек выздоровели, а 5 229 умерли. Продолжают болеть 152 249 пациентов, что на 3 346 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Харьковской области (637), Киеве (422), Львовской (345), Днепропетровской (342) областях.

9 октября в Украине был зафиксирован абсолютный рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — 5 804 человека.

Правительство продлило адаптивный карантин в Украине до конца 2020 года. Также был введен ряд новых ограничений.

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