Первый вопрос Зеленского к 25 октября: нужно ли пожизненное заключение за масштабную коррупцию?

Президент Владимир Зеленский озвучил первый из пяти вопросов для опроса, который планируется провести в день местных выборов 25 октября.



«Итак, вопрос номер один: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?» — сказал Зеленский в своем видеообращении.

13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Сами вопросы Зеленский тогда не озвучил.



Ожидается, что опрос будет проведен за пределами избирательных участков, без участия ЦИК и за частные средства. Офис президента отметил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.