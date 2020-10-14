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Разумков: Средства на опрос 25 октября не выделялись, ЦИК его проводить не может

14 октября 2020, 14:12

Разумков: Средства на опрос 25 октября не выделялись, ЦИК его проводить не может

Дополнительных средств для проведения в день местных выборов опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, не предусмотрено. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга в Киеве.

Также он отметил, что парламент не принял законы, которые бы позволяли проводить такой опрос именно Центральной избирательной комиссии. Поэтому, по словам Разумкова, опрос могут провести за пределами избирательного участка.

Спикер Рады подчеркнул, что государственный бюджет Украины и принятые изменения к нему не предусматривают средств на проведение опроса.

«По состоянию на сегодня инициатив, которые бы были зарегистрированы в качестве изменений к главному бюджету нет, поэтому я думаю, что это будут какие-то другие пути решения вопросов для его финансирования. Какие? К сожалению, я ответить не могу», — добавил он.

Разумков исключил возможность того, что законопроект №4043, который разрешает Центральной избирательной комиссии проводить опрос общественного мнения в день голосования, успеет вступить в силу и начнет функционировать до выборов 25 октября, даже если парламент его примет на следующей неделе.

13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Сами вопросы Зеленский тогда не озвучил.

По данным СМИ, опрос будет проведен за пределами избирательных участков и за частные средства.

Офис президента отметил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

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