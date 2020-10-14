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До 90 человек заболели коронавирусом в Верховной Раде

14 октября 2020, 18:57

До 90 человек заболели коронавирусом в Верховной Раде

До 60 народных депутатов переболели или болеют коронавирусом, еще до 30 человек — в аппарате Верховной Рады. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает «Интерфакс-Украина».

«Более 20 человек всего переболело в аппарате, также у нас несколько людей дополнительно заболели на этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже, это по аппарату. По народным депутатам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего перебороли или болеют и почти каждый день у нас — дополнительные заболевшие (день-два... — один-два народных депутата)», — сказал Разумков журналистам в среду в Киеве.

Он также отметил, что парламент не будет уходить на карантин в связи с эпидемией.

«Верховная Рада в прошлый раз не уходила на карантин, и в этот раз не будет идти на карантин. Могут быть изменения в режиме нашей работы, но Верховная Рада, как единственная законодательная институция в Украине, не будет идти на карантин», — подчеркнул спикер.

За минувшие сутки, 13 октября, в Украине выявили 5 590 заболевших коронавирусом. Кроме того, 2 137 человек выздоровели, а 107 умерли.

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