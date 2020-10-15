Россия выходит из консультаций с Австралией и Нидерландами по крушению «Боинга» MH17

Россия заявила о выходе из трехсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с крушением «Боинга» МН17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.



В ведомстве напомнили, что в июле Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против России в связи с крушением авиалайнера рейса МН17.



«Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них», — подчеркнули в российском МИД.



При этом там отметили, что продолжат взаимодействие с органами Нидерландов, «в том числе в деле исследования вопроса о незакрытии Украиной своего воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта над Донбассом», уточнив, что это будет происходит уже в других форматах.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.