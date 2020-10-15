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Луганская область оказалась в красной зоне – там введут жесткий карантин

15 октября 2020, 19:31

Луганская область оказалась в красной зоне – там введут жесткий карантин

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине, которое наберет силу 19 октября, в понедельник. Восемь областных центров отнесены к красной зоне эпидемической опасности: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов. Столица Украины остается в оранжевой зоне.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.


В красную зону решением Госкомиссии, кроме указанных восьми городов будут отнесены 15 административных единиц Луганской области: Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы.

В Донецкой области к красной зоне отнесли Славянский район.

Окончательное решение о введении тех или иных ограничений в красной зоне принимают региональные комиссии ТЭБ и ЧС, а также местные органы власти.

За минувшие сутки в Луганской области зафиксировано 110 новых случаев коронавирусной инфекции, а также один летальный случай. 

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