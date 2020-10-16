Минздрав объяснил, почему Луганская область оказалась в «красной» зоне карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему сразу 15 административных единиц Луганской области попали в «красную» зону карантина.



«Потому что загруженность коек [в больницах для больных коронавирусом] в Луганской области пять дней подряд превышала 75%. Поэтому на территории всей Луганской области установлен "красный" уровень эпидимиологической опасности», — сказал Степанов во время брифинга.



Накануне государственная комиссия одобрила новое карантинное зонирование в регионах Украины, которое начнет действовать с 19 октября. На подконтрольной Украине части Луганской в «красной» зоне оказались: Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы.



Окончательное решение о введении тех или иных ограничений в «красной» зоне принимают региональные комиссии ТЭБ и ЧС, а также местные органы власти.