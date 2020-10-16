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В Донецкой области может быть на две тысячи больше заболевших коронавирусом. Это допускают в ОГА

16 октября 2020, 14:50

В Донецкой области может быть на две тысячи больше заболевших коронавирусом. Это допускают в ОГА

Реальное число заболевших коронавирусом в Донецкой области может быть на полторы-две тысячи человек больше. Об этом заявил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко во время брифинга в пятницу.

Он отметил, что из-за загруженности лабораторий есть задержка по выявлению результатов «определенного количества» лабораторных тестирований.

«Я считаю, что к той цифре, которая есть, нужно добавить полторы-две тысячи случаев», — подчеркнул Педенко.

За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 6 659 заболевших коронавирусом. Из них 2 149 человек выздоровели, 78 умерли. Продолжают болеть 4 432 человека.

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