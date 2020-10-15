В «ДНР» признают, что заболевших коронавирусом в реальности больше

«Министр здравоохранения» группировки «ДНР» Александр Оприщенко признает, что заболевших коронавирусом в реальности больше, чем позволяют выявить исследования.



«На сегодняшний день у нас 4905 случаев с подтвержденным диагнозом "ковид", и, как мы понимаем, в реальности, их больше», — приводит его слова пресс-служба «Минздрава». Оприщенко отметил, что на данный момент на лечении в больницах находятся 2284 человека с коронавирусом.



«К сожалению, на первое место выходит заболеваемость ковидными пневмониями. За последние три недели мы видим отрицательную динамику роста заболеваемости пневмониями. За сутки выявлено 210 случаев пневмоний, из них 98 госпитализировано», — добавил «министр».



Он также сообщил, что на сегодняшний день для приема пациентов с коронавирусом развернуто 34 госпитальных базы. Там работают 2926 медицинских сотрудников, из которых 2709 — в так называемых «красных зонах». Дальнейшее расширение баз в ближайшее время не планируется.



Также Оприщенко назвал недостаточным число проводимых тестирований на коронавирус.