В Украине по всей стране введут «красную зону» в случае 11-15 тысяч случаев COVID-19 в сутки — Степанов

В Украине введут ограничения «красного» уровня эпидопасности в случае ежесуточного выявления 11-15 тысячи случаев COVID-19 и загрузки коек на уровне 85%. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе доклада в Верховной Раде во вторник.



По его словам, Минздрав разработал соответствующий план относительно способности системы здравоохранения страны, который предусматривает четыре уровня эпидопасности.



«Первый уровень – количество случаев 5-7 тыс. в сутки. Такую нагрузку система здравоохранения может выдерживать. Второй уровень — загруженность коек больными около 70% по стране, ориентированное ежедневное количество больных — 8-10 тыс. На этом уровне мы можем быть в ближайшие недели.



В этом случае мы увеличим количество коек до 52 тыс., начнем реализацию мер, направленных на открытие временных госпиталей вне медучреждений. Обеспечим увеличение количества медработников во всех медучреждениях для пациентов с коронавирусом за счет привлечения медработников других отделений и заключения контрактов. Усилим контроль за выполнением ограничительных мер во всех административно-территориальных единицах», — сказал министр.



По его словам, третий уровень предусматривает 11-15 тыс. больных в сутки, а загруженность коек — не менее 85%.



«Тут дополнительно будем обеспечивать введение жестких карантинных ограничений в стране с использованием полного перечня ограничений "красного" уровня эпидопасности. Начнем мобилизацию всех медработников и других категорий работников. Организуем работу ведомственных учреждений для гражданского населения и обеспечим работу полевых госпиталей», — добавил Степанов.



Четвертый уровень наступит, если ежедневное число заболевших будет на уровне 20 тысяч. В таком случае ресурсы системы здравоохранения будут исчерпаны, говорит Степанов.



«Тут мы должны будем активировать протоколы медицинской сортировки с приоритетом предоставления медицинской помощи», — подытожил министр.

Ранее президент Владимир Зеленский пообещал снова ввести в Украине жесткий карантин, если суточное количество инфицированных ежедневно будет превышать 9,5 тысячи.



За все время исследований в стране зарегистрировано 309 107 заболевших COVID-19. Из них 129 533 человек выздоровели, а 5786 умерли.