Новый рекорд: 6410 заболевших коронавирусом за сутки в Украине

В Украине за минувшие сутки выявлено 6410 заболевших коронавирусом, что является рекордом за все время пандемии. Кроме того, 109 человек умерли, а 2194 выздоровели.



Такие данные опубликованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время исследований в стране зарегистрирован 293 641 заболевший COVID-19. Из них 124 113 пациентов выздоровели, а 5 517 человек скончались. Продолжают болеть 164 011 пациентов, что на 4 107 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Киеве (598), в Одесской (506), Харьковской (472), Днепропетровской (464), Хмельницкой (382) и Львовской областях (368).



Днем ранее в Украине был зафиксирован предыдущий рекорд по числу новых заболевших — 5992 человека.