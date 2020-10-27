Министерство здравоохранения разрешило провести матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и менхенгладбахской «Боруссией» с ограниченным числом зрителей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Из-за карантинных ограничений смогут присутствовать 15% болельщиков от вместимости стадиона.



Игра состоится 3 ноября на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало матча в 19:55.



«Шахтер» уже начал продажу билетов. Она пройдет в три этапа:

1-й этап (27 октября). Приобрести билеты на игру могут владельцы абонементов всех сезонов (начиная с сезона-2013/14 включительно). Для них действует специальная скидка — 10% от стоимости билета в свободной продаже (2 билета в руки).

Приобрести билеты на игру могут владельцы абонементов всех сезонов (начиная с сезона-2013/14 включительно). Для них действует специальная скидка — 10% от стоимости билета в свободной продаже (2 билета в руки). 2-й этап (28 октября). Приоритетная возможность купить билеты для подписчиков Shakhtar Club. Каждый пользователь сервиса получит доступ к покупке билетов в своем мобильном приложении. Также в этот период билеты смогут приобрести болельщики, которые посетили поединок с «Интером».

Приоритетная возможность купить билеты для подписчиков Shakhtar Club. Каждый пользователь сервиса получит доступ к покупке билетов в своем мобильном приложении. Также в этот период билеты смогут приобрести болельщики, которые посетили поединок с «Интером». 3-й этап (с 29 октября). Старт свободной продажи. Купить билеты можно на сайте shakhtar.com или в мобильном приложении Shakhtar Tickets.

Цена билета стартует от 100 гривен.

Сегодня, 27 октября, в Киеве состоится матч второго тура Лиги чемпионов «Шахтер» — «Интер». Поединок также пройдет при ограниченном числе зрителей.