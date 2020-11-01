Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и менхенгладбахской «Боруссией» состоится без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба «Шахтера».



Там пояснили, что министерство охраны здоровья отзывает свое письмо от 26 октября касательно возможности проведения матча в присутствии ограниченного числа болельщиков. Такое решение принято из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине.



«Шахтер» уже прекратил продажу билетов на матч. Всем, кто уже купил билеты, их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту в течение 3-14 дней в зависимости от банка.



Матч «Шахтер» — «Боруссия» состоится 3 ноября на НСК «Олимпийский» в Киеве, начало в 19:55.

За минувшие сутки в Украине выявлено 7959 заболевших коронавирусом. Всего в стране выявлено 395 440 случаев COVID-19. Из них 161 441 человек выздоровели, а 7306 умерли.