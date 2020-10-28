В Мариупольский городской совет предварительно проходят пять партий по итогам выборов 25 октября. Об этом сообщает 0629 со ссылкой на данные протоколов районных избирательных комиссий.



Согласно этим данным, в горсовет проходят: «Блок Вадима Бойченко» получил 42,03% голосов, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 34%, «Партия Шария» — 7,9%, «Сила людей» — 6,2%, «Слуга народа» — 5,1%.



Не преодолели пятипроцентный барьер: «За будущее» — 3,92%, «Европейская солидарность» — 3,44%, «Батькивщина» — 0,78%, «Наш край» — 0,71%, «Удар» — 0,21%.



Сводного протокола городской избирательной комиссии пока нет.



Обновлено. Лидер ОПЗЖ в Мариуполе Владимир Клименко обвинил «Слугу народа» и «Блок Вадима Бойченко» в попытке сфальсифицировать результаты выборов, «чтобы дать возможность президентской партии войти в состав городского совета». «Согласно протоколам с мокрыми печатями от участковых избирательных комиссий, заверенные копии которых есть на руках у представителей ОПЗЖ, "Слуги народа" набрали всего 4,7% голосов», — подчеркнул Клименко. Он добавил, что ОПЗЖ готовит иск в суд о фальсификации результатов выборов.



Ранее в «Слуге народа» заявили о проходе партии в Мариупольский горсовет. В политсиле ссылаются на данные параллельного подсчета голосов и экзитполов.



Итоговые данные по выборам городского головы Мариуполя еще не оглашены. Согласно данным экзитполов, победу одержал действующий мэр Вадим Бойченко.