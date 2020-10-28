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«Слуга народа» заявила, что проходит в горсовет Мариуполя

28 октября 2020, 21:25

«Слуга народа» заявила, что проходит в горсовет Мариуполя

Партия «Слуга народа» проходит в Мариупольский городской и Мариупольский районный советы по результатам выборов, состоявшихся 25 октября.

Об этом на брифинге заявила кандидат в депутаты Мариупольского горсовета от «Слуги народа» Ксения Сухова.

Она сослалась на данные экзитполов и параллельный подсчет голосов.

«На сегодня наша ключевая задача — защитить результаты выборов. Мы с вами можем оперировать исключительно данными экзитполов, которые по нашей партии в городской совет составляют от 5,7% до 6,3%. Также есть данные параллельных подсчетов, которые гарантированно говорят о том, что партия "Слуга народа" проходит в Мариупольский городской, и в Мариупольский районный советы», — заявила Сухова.

Ранее о том, что «Слуга народа» не преодолевает пятипроцентный барьер в Мариуполе на своем сайте заявила «партия ОПЗЖ. При этом глава Мариупольской территориальной избирательной комиссии Анатолий Паланийчук эти цифры «Новостям Донбасса» не подтвердил, попросив дождаться официальных результатов.

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