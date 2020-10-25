Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн

В воскресенье, 25 октября, в Украине состялись местные выборы. Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00. Украинцы выбирали мэров и депутатов в местные советы. В Донецкой и Луганской областях голосование не проходили на оккупированных территориях, кроме того здесь не было выборов в областные советы даже на подконтрольной Украине части. Кроме того, было решено не проводить выборы в 18 отдельных территориальных громадах на Донбассе — там продолжат существовать военно-гражданские администрации.



И все же на значительной части Донецкой и Луганской областей выборы состоялись. В том числе в таких крупных городах, как Краматорск, Мариуполь, Константиновка, Дружковка, Покровск, Мирноград, Славянск. «Новости Донбасса» ведут онлайн-трансляцию.

22:06 ЦИК сообщает, что явка составила примерно 37%.



21:59 По данным ОПОРЫ, явка на местных выборах составила 35,94%.

Явка на місцевих виборах 2020 року склала 35,94%



У 2015 році, коли обирали місцеву владу, явка була більшою – 46,5%.



А на виборах народних депутатів минулоріч проголосувало 49,3% виборців. pic.twitter.com/8ObYadVXSI — Civil Network OPORA (@opora) October 25, 2020



21:30 За день полицейские Донецкой области внесли в Единый реестр досудебных расследований 20 фактов о нарушениях избирательного процесса.



20:45 Данные экзитпола группы «Рейтинг» по опросу президента Зеленского. Свободную экономическую зону на Донбассе поддержали менее половины участников опроса.



20:25 Мариуполь. Экзитпол программы «Ночь выборов с Савиком Шустером»





20:10 Мариуполь. Экзитпол группы «Рейтинг»:



19:45 В Мариуполе на участке №142246 произошло отключение электричества, сообщает корреспондент «Новостей Донбасса». Сотрудники ГСЧС привезли генератор.







18:56 ОПОРА зафиксировала явку в 27% по состоянию на 16:00.



Явка на 16:00 по всій країні становить 27%.



Такими є дані Громадянської мережі ОПОРА.



Похибка – 0,84%.



У цей же час на місцевих виборах 2015 року явка була 36,2%. pic.twitter.com/PMqpCWUAIr — Civil Network OPORA (@opora) October 25, 2020





18:55 Как проходит голосование в Мариуполе:





17:30 В Новогродовке (Донецкая область) под стенами городской территориальной избирательной комиссии проходит митинг, собрались около 70 человек. Ранее члены избирательного процесса перепутали бюллетени между округами и обнаружили это во время голосования.



16:40 ЦИК назвал явку по состоянию на 13:00.

16:30 В Краматорске кто-то вбросил анкеты на опросе Зеленского.



16:10 А так заразившийся коронавирусом мэр Мариуполя Вадим Бойченко голосует на самоизоляции.





15:50 Наблюдатели «ОПОРЫ» зафиксировали на участке № 440138 в Кременной Луганской области постороннего мужчину, который пытался проголосовать за кабинкой для голосования. На требование покинуть помещение мужчина не реагировала, в результате чего была вызвана полиция, которая убрала его с участка.



Кроме этого, в нарушение избирательного законодательства на электроопорах зафиксированы агитационные листовки Радикальной партии Олега Ляшко с указанием номера политической силы в избирательном бюллетене.



14:18 В Сватово Луганской области действующий мэр Евгений Рыбалко разбил камеру на одном из избирательных участков города.Он утверждает, что случайно задел камеру, которую по его мнению, установила его соперница на выборах.



13:10 В Луганской области на одном из избирательных участков в ящиках для голосования выявили контрольные листы без печати. В избирательной не знали о нарушениях и процесс голосования продолжал осуществляться.



12:20 Наблюдатели гражданской сети «ОПОРА» зафиксировали подвоз избирателей к участкам в Рубежном Луганской области. О данном факте проинформирована полиция.



12:00 Полиция зафиксировала 1280 сообщений о нарушениях во время местных выборов. По 14 фактам возбуждены уголовные производства. Из зарегистрированных заявлений 110 фактов произошло в Донецкой области, 27 — в Луганской.



10:45 В Кременной Луганской области полиция проверяет информацию о том, что председатель комиссии № 440147 выгнал наблюдателей с участка и вместе с комиссией занимается штамповкой бюллетеней. Информацию об этом правоохранителям передал омбудсмен по защите избирательных прав Гражданской сети «Опора».



10:30 Комитет избирателей Украины сообщает, что в Луганской области один из кандидатов на должность Чмыровского сельского головы установил вечером 24 октября видеонаблюдение в помещениях для голосования избирательных участков №№ 440569, 440571, 440592, 440593.



«Действия произведено без согласования с участковыми комиссиями и несмотря на их возражения», — говорится в сообщении.



10:22 Зеленский отказался ответить, сколько стоило проведение его опроса в день местных выборов. «Когда будет отчет, вы увидите все цифры», — сказал он журналистам.



10:15 Владимир Зеленский сходил проголосовать на избирательном участке в Киеве. После поучаствовал в своем опросе. Отвечал на корточках.

10:05 На избирательном участке № 142433 в Мариуполе ошибочно погашены бюллетени для голосования за городского голову. Голосование за кандидата на пост мэра здесь не состоится.



9:50 В Мариуполе открылись все избирательные участки, но выборы в городе были под угрозой срыва из-за испорченных бюллетеней. К счастью, новые бюллетени, которые напечатали вчера в Киеве, удалось доставить вовремя.





9:20 Мариуполь. У одного из избирательных участков волонтер предлагает определиться с ответами на 5 вопросов президента Владимира Зеленского.

9:00 В Луганской области все избирательные участки открылись вовремя, отчиталась полиция.



8:50 В Святогорске Донецкой области три избирательных участка не начали работу вовремя, сообщает ОПОРА. Причиной стал пересчет избирательных бюллетеней, которые не были предварительно распределены на столах между членами указанных участковых избирательных комиссий.