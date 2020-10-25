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Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн

25 октября 2020, 22:00

Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн

В воскресенье, 25 октября, в Украине состялись местные выборы. Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00. Украинцы выбирали мэров и депутатов в местные советы. В Донецкой и Луганской областях голосование не проходили на оккупированных территориях, кроме того здесь не было выборов в областные советы даже на подконтрольной Украине части. Кроме того, было решено не проводить выборы в 18 отдельных территориальных громадах на Донбассе — там продолжат существовать военно-гражданские администрации.

И все же на значительной части Донецкой и Луганской областей выборы состоялись. В том числе в таких крупных городах, как Краматорск, Мариуполь, Константиновка, Дружковка, Покровск, Мирноград, Славянск. «Новости Донбасса» ведут онлайн-трансляцию.

22:06 ЦИК сообщает, что явка составила примерно 37%.

21:59 По данным ОПОРЫ, явка на местных выборах составила 35,94%.


21:30 За день полицейские Донецкой области внесли в Единый реестр досудебных расследований 20 фактов о нарушениях избирательного процесса

20:45 Данные экзитпола группы «Рейтинг» по опросу президента Зеленского. Свободную экономическую зону на Донбассе поддержали менее половины участников опроса.

20:25 Мариуполь. Экзитпол программы «Ночь выборов с Савиком Шустером»


20:10 Мариуполь. Экзитпол группы «Рейтинг»:

19:45 В Мариуполе на участке №142246 произошло отключение электричества, сообщает корреспондент «Новостей Донбасса». Сотрудники ГСЧС привезли генератор. 



18:56 ОПОРА зафиксировала явку в 27% по состоянию на 16:00.



18:55 Как проходит голосование в Мариуполе:


17:30 В Новогродовке (Донецкая область) под стенами городской территориальной избирательной комиссии проходит митинг, собрались около 70 человек. Ранее члены избирательного процесса перепутали бюллетени между округами и обнаружили это во время голосования.

16:40 ЦИК назвал явку по состоянию на 13:00.

16:30 В Краматорске кто-то вбросил анкеты на опросе Зеленского.

16:10 А так заразившийся коронавирусом мэр Мариуполя Вадим Бойченко голосует на самоизоляции.


15:50 Наблюдатели «ОПОРЫ» зафиксировали на участке № 440138 в Кременной Луганской области постороннего мужчину, который пытался проголосовать за кабинкой для голосования. На требование покинуть помещение мужчина не реагировала, в результате чего была вызвана полиция, которая убрала его с участка.

Кроме этого, в нарушение избирательного законодательства на электроопорах зафиксированы агитационные листовки Радикальной партии Олега Ляшко с указанием номера политической силы в избирательном бюллетене.

14:18 В Сватово Луганской области действующий мэр Евгений Рыбалко разбил камеру на одном из избирательных участков города.Он утверждает, что случайно задел камеру, которую по его мнению, установила его соперница на выборах.

13:10 В Луганской области на одном из избирательных участков в ящиках для голосования выявили контрольные листы без печати. В избирательной не знали о нарушениях и процесс голосования продолжал осуществляться.

12:20 Наблюдатели гражданской сети «ОПОРА» зафиксировали подвоз избирателей к участкам в Рубежном Луганской области. О данном факте проинформирована полиция.

12:00 Полиция зафиксировала 1280 сообщений о нарушениях во время местных выборов. По 14 фактам возбуждены уголовные производства. Из зарегистрированных заявлений 110 фактов произошло в Донецкой области, 27 — в Луганской.

10:45 В Кременной Луганской области полиция проверяет информацию о том, что председатель комиссии № 440147 выгнал наблюдателей с участка и вместе с комиссией занимается штамповкой бюллетеней. Информацию об этом правоохранителям передал омбудсмен по защите избирательных прав Гражданской сети «Опора». 

10:30 Комитет избирателей Украины сообщает, что в Луганской области один из кандидатов на должность Чмыровского сельского головы установил вечером 24 октября видеонаблюдение в помещениях для голосования избирательных участков №№ 440569, 440571, 440592, 440593.

«Действия произведено без согласования с участковыми комиссиями и несмотря на их возражения», — говорится в сообщении.

10:22 Зеленский отказался ответить, сколько стоило проведение его опроса в день местных выборов. «Когда будет отчет, вы увидите все цифры», — сказал он журналистам.

10:15 Владимир Зеленский сходил проголосовать на избирательном участке в Киеве. После поучаствовал в своем опросе. Отвечал на корточках.

10:05 На избирательном участке № 142433 в Мариуполе ошибочно погашены бюллетени для голосования за городского голову. Голосование за кандидата на пост мэра здесь не состоится.

9:50 В Мариуполе открылись все избирательные участки, но выборы в городе были под угрозой срыва из-за испорченных бюллетеней. К счастью, новые бюллетени, которые напечатали вчера в Киеве, удалось доставить вовремя.


9:20 Мариуполь. У одного из избирательных участков волонтер предлагает определиться с ответами на 5 вопросов президента Владимира Зеленского.

9:00 В Луганской области все избирательные участки открылись вовремя, отчиталась полиция.

8:50 В Святогорске Донецкой области три избирательных участка не начали работу вовремя, сообщает ОПОРА. Причиной стал пересчет избирательных бюллетеней, которые не были предварительно распределены на столах между членами указанных участковых избирательных комиссий. 

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