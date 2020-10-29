Обострение на Донбассе: двое украинских военных погибли, еще двое ранены. Украина инициирует заседание в ТКГ

Обновлено. Украинская делегация инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ в связи с гибелью военных.



Вечером 29 октября в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксировано ряд обстрелов, в результате которых были ранены двое украинских военнослужащих. Сегодня на Донбассе боевики также открывали огонь, в результате чего погибли двое украинских военных.



Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



По данным штаба ООС, вчера вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка незаконные вооруженные формирования применили гранатометы различных систем. А в районе Водяного боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета. Вследствие прицельного обстрела позиций украинских военных из стрелкового оружия один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение.



Вблизи населенного пункта Золоте-4 боевики задействовали беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате чего получил огнестрельные осколочные ранения еще один украинский военный.



Обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь, их доставили в лечебные учреждения.



Указано, что вооруженные силы Украины огонь в ответ не открывали.



Украинская сторона использовала контрольный механизм в рамках Трехсторонней контактной группы для возвращения к режиму тишины, сообщается на официальной странице делегации Украины в Трехсторонней контактной группе. Также была отправлена письменная нота к СММ ОБСЕ, в которой, в частности, требует немедленной реакции миссии ОБСЕ на текущую ситуацию на линии разграничения с целью «заставить оккупационные вооруженные формирования немедленно прекратить эскалацию вооруженного конфликта и выполнять достигнутые договоренности».



«Следует отметить, что координационный механизм выполняет свою функцию и позволяет быстро прекратить огонь по нашим позициям дипломатическим путем. Я знаю, что для многих из вас это звучит неудовлетворительно, но позволю себе напомнить, что от выполнения Украиной договоренностей на высшем уровне зависит как сохранение санкций против РФ, так и международная, в том числе военная помощь Украине», — подчеркнул спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович.



При этом в полночь боевики, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям ВСУ неподалеку Водяного, сообщил штаб ООС. В результате обстрела двое украинских военнослужащих погибли. Вооруженные силы открыли огонь в ответ.

Режим полного прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. Он был инициирован на заседании Трехсторонней контактной группы.



При этом полностью обстрелы с тех пор не прекратились, но стороны отмечали, что их число значительно уменьшилось.