В «ДНР» признали задержку доплат медикам за пациентов с коронавирусом

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин признал, что существует задержка с дополнительными выплатами медицинским работникам, которые задействованы в лечении больных коронавирусом.



«Были определенные сбои. Конечно же, это недопустимо», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Оплот».



По его словам, на этой неделе все выплаты будут возобновлены.

Также Пушилин прокомментировал ситуацию, когда медики покидают свои рабочие места из-за нежелания работать с COVID-19.



«В целом мое отношение не очень хорошее. Скажем так, это неправильно. Но, опять же, нужно вынести за скобки тех людей, которые делают это по вынужденным обстоятельствам. Это сотрудники с хроническими заболеваниями или люди в возрасте — они находятся в зоне риска. А когда такое происходит без причины, можно сказать солдат покидает поле боя», — сказал он.



Говоря о нехватке медработников, Пушилин отметил, что «эта проблема не только у нас».



«Мы видим и в отдельных регионах РФ нехватку, особенно в такие острые моменты, когда появилась ситуация с коронавирусом. Поэтому, конечно, будем делать определенный упор. Соответствующие поручения были даны. Конечно же, нужно увеличивать количество медработников. Медуниверситет также должен работать более интенсивно», — подчеркнул Пушилин.

«ДНР» уже начала привлекать студентов медвузов в больницы из-за ситуации с COVID-19.