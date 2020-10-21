«ДНР» начала привлекать студентов в больницы в связи с COVID-19

Более 700 студентов медвузов работают в больницах на неподконтрольной территории Донецкой области. Об этом сообщил и.о. «министра здравоохранения» группировки «ДНР» Александр Оприщенко.



«Вакансию среднего медперсонала нам помогает закрывать медуниверситет. Студенты старших курсов с удовольствием идут работать», — сказал Оприщенко.



Нехватка медицинского персонала происходит из-за загруженности больниц пациентами, больными COVID-19, а также из-за того, что часть персонала перепрофилированых больниц отказалась работать с больными. Кроме того, за все время пандемии в ОРДО от коронавируса умерли 30 медработников.

Ранее сообщалось, что в перепрофилированном под борьбу с COVID-19 акушерско-гинекологический корпус Центральной городской клинической больницы № 3 города Донецка не хватает средств защиты и лекарств, а медики отказываются работать.



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