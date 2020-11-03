«ДНР»: Число заболевших COVID-19 превысило 7 тысяч, умерли 600 человек

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки выявлено 197 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает так называемый минздрав группировки «ДНР».



Кроме того, в минувшие 24 часа зарегистрировано 22 летальных случая — мужчины в возрасте от 45 до 79 лет и женщины в возрасте от 46 до 82 лет.



Утверждается, что за сутки из лечебных учреждений выписаны 48 человек.



Таким образом, число случаев коронавируса, которые признает группировка, увеличилось до 7070. Из них выписаны 3517 человек, проходят лечение 2953, умерли 600.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



На подконтрольной Украине части Донетчины коронавирус подтвержден у 11736 человек. Из них 4364 человек выздоровели, а 139 умерли.