СМИ: В Украине могут усилить карантинные ограничения со следующей недели

Со следующей недели правительство планирует значительно усилить карантинные ограничения в Украине. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в Кабинете министров и Офисе президента.



По разным данным, рассматриваются варианты от «карантина выходного дня» до введения комендантского часа и штрафов за его нарушение, пишет издание.



По словам нескольких независимых друг от друга источников «УП», вероятность усиления карантина очень высока.

В Украине за минувшие сутки был установлен очередной рекорд — коронавирус подтвердили у 8889 человек. За все время пандемии в стране выявлено 411 093 заболевших. Из них выздоровели 168 868 человек, а 7532 скончались.



Выступая в Верховной Раде 3 ноября, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине близка к катастрофе.