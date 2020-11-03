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Глава Минздрава назвал ситуацию с коронавирусом в Украине близкой к катастрофе

03 ноября 2020, 11:35

Глава Минздрава назвал ситуацию с коронавирусом в Украине близкой к катастрофе

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о критической ситуации, сложившейся в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Украине.

«Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критична не только в Украине, но и во всем мире... Впереди тяжелые времена... Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Эпидемия развивается ураганными темпами по всему миру», — сказал Степанов, выступая на заседании Верховной Рады 3 ноября.

Он добавил, что украинцам «необходимо приготовиться к неизбежному: легко пройти вторую волну невозможно». «Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными расходами», — подчеркнул глава Минздрава.

Степанов рассказал, о предпринимаемых ведомством в связи с этим мерах, но отметил, что «с какой скоростью мы бы не добавляли койкоместа, коронавирус распространяется намного быстрее», и такая ситуация одинакова по всему миру.

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«Но как бы мы не пытались увеличить количество коек, все равно есть предел, и в случае, если заполнение достигнет 100%, нам придется применять активацию протоколов медицинского сортирования с приоритетом предоставления медицинской помощи больным с большими шансами на выживание. Это будет означать, что наша медицинская ситуация не выдержала, фактически это будет катастрофа», — сказал Степанов.

Также он предостерег, что если не будет достаточного количества врачей, то «количество коек уже не будет иметь никакого значения». «Мы проводим работу по привлечению врачей других специальностей, а также интернов и студентов медицинских вышей для лечения ковидных больных», — рассказал глава МОЗ.

Ранее Степанов рассказал, что коллапс медицинской системы произойдет, если в Украине ежедневно будет фиксироваться 20 тысяч заболевших. Тогда врачи будут вынуждены применять «протоколы выбора».

В Украине за минувшие сутки был установлен очередной рекорд — коронавирус подтвердили у 8889 человек. За все время пандемии в стране выявлено 411 093 заболевших. Из них выздоровели 168 868 человек, а 7532 скончались.

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