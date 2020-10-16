Резников: Жители Донбасса с паспортами РФ смогут остаться жить в качестве иностранцев после деоккупации

Люди, которые сейчас живут на оккупированных территориях и получили российское гражданство, смогут остаться жить на Донбассе в качестве иностранцев после деоккупации. Об этом вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал в интервью хорватскому каналу N1.



«Если они захотят остаться и жить там, то у них будет статус иностранца, который проживает в Украине, или они захотят выехать. Абсолютно правильно поступила Хорватия, которая дала людям возможность свободно принимать решения и защищать права национальных меньшинств. В Украине мы будем использовать тот же подход, что и хорватский», — сказал он.



Резников отметил, что на территории Донбасса проживают представители не только русской национальности, но и многочисленная армянская, греческая диаспора и многие другие.



«Все национальные меньшинства имеют право на реализацию своих прав», — подчеркнул министр.

Выдача российских паспортов жителям неподконтрольных районов Донбасса проходит гораздо медленнее, чем это планировали представители российской власти. Об этом говорится в публикации «Донецкого института информации» «Паспортизация Донбасса: промежуточные итоги».



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что российское гражданство в упрощенном порядке уже получили более 150 тысяч жителей отдельных районов Луганской области. «ДНР» сообщала, что около 550 тысяч человек получили так называемые паспорта группировки.