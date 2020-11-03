Мобильные госпитали в Донецкой области: Минздраву передадут предложения до завтрашнего дня

До 4 ноября Донецкая область предоставит министерству здравоохранения свои предложения по размещению спецлокаций — мобильных госпиталей для приема пациентов с коронаврусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Развертывание мобильных госпиталей он назвал «четвертой очередью».



Кириленко также сообщил, что уже подготовлены два учреждения здравоохранения «третьей очереди» для размещения пациентов с COVID-19.

На сегодняшний день, загруженность коек для больных коронавирусом и пациентов с подозрением на эту болезнь — 67%. Но показатели меняются каждый день, отметил глава ДонОГА.



Всего сейчас предусмотрено 2167 мест в больницах области, включая 146 коек в отделениях интенсивной терапии.



«Ситуация [с коронавирусом] сложная, но под контролем. Донецкая область готова, я лично держу это на личном контроле», — подчеркнул Кириленко.

В Донецкой области рассматривают возможность развертывания мобильных госпиталей в Мариуполе и Краматорске.



Глава Минздрава Максим Степанов объяснял, что мобильные госпитали в регионах могут начать использовать при показателях в 10 тысяч заболевших коронаврусом за сутки в Украине.



В Украине за минувшие сутки был установлен очередной рекорд — коронавирус подтвердили у 8889 человек. За все время пандемии в стране выявлено 411 093 заболевших. Из них выздоровели 168 868 человек, а 7532 скончались.



Выступая в Верховной Раде 3 ноября, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине близка к катастрофе.