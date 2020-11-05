Минздрав предложил новые ограничения: запрет массовых мероприятий, закрытие фудкортов в ТРЦ

Министерство здравоозранения предложит правительству ввести по всей Украине новые карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Об этом на брифинге сообщил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.



Среди предлагаемых ограничений:

закрытие фудкортов, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах;

запрет массовых культурных мероприятий;

ограничение деятельности спортзалов, фитнес-центров, бассейнов;

разрешить органам контроля запрещать деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают противоэпидемиологические нормы;

рекомендация субъектам хозяйствования (магазины, аптеки и т.д.) ввести отдельное время для обслуживания людей старше 60 лет. Предлагается с 10:00 до 12:00, но запрещать пожилым людям приходить в другое время не будут.

В Украине до конца года продолжает действовать адаптивный карантин.



За минувшие сутки, 4 ноября, в стране выявлено 9850 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. Всего подтверждено 430 467 случаев COVID-19. Из них выздоровели 184 782 человека, а умерли 7924.



Накануне премьер Денис Шмыгаль сообщил, что пока правительство не будет вводить полный локдаун.