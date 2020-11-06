Глава Минздрава: Введение «черных зон» карантина в Украине не рассматривается

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг намерение ввести в Украине «черные зоны» карантина из-за распространения коронавируса.



«Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются такие фейки. Такое не обсуждалось. Никаких "черных зон" никто не предлагал вводить», — сказал Степанов на брифинге.



Так он ответил на вопрос, действительно ли Минздрав рассматривает введение «черных зон» карантина, которые якобы обсуждали в Офисе президента.



Ранее о возможности введения таких карантинных зон писали СМИ. Якобы «черная зона» предусматривает полный локдаун на определенной территории, а не во всей Украине.



О каких ужесточениях карантина точно известно?



Накануне глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня в Украине может вступить в силу с 14 ноября. «В эти дни у нас будут работать продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Все остальное должно не работать», — пояснил он.



Также Минздрав предложил правительству на всей территории Украины: запретить массовые мероприятия; закрыть фудкорты и развлекательные зоны в ТРЦ; ограничить деятельность спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

