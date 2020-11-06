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Родным украинский язык считают 73% украинцев, однако общаются на нем лишь 53% — исследование

06 ноября 2020, 18:41

Родным украинский язык считают 73% украинцев, однако общаются на нем лишь 53% — исследование

73% украинцев считают украинский язык родным. 53% граждан Украины общаются дома преимущественно на украинском, 29% — на русском.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга волонтеров «Пространства свободы» и инициативы «Учи украинский».



В то же время в быту украинцы используют украинский язык неравномерно. Так, всего 22% опрошенных на востоке страны сказали, что общаются дома на украинском языке, в то время как на западе — 96%.

66% украинцев считают, что государство должно способствовать дальнейшей реализации закона о языке во всех сферах, не разделяют это мнение 20%. Поддержка закона о языке преобладает во всех регионах Украины — от 88% на Западе до 53% на Юге. На востоке этот показатель 56%.

Доля украинского языка в прайм-тайм шести ведущих телеканалов, которая начала снижаться еще в прошлом году, в октябре 2020 упала до 41%. Зато чисто русскоязычные программы в прошлом месяце составили 46%. То есть телеканалы все больше вещают на русском, игнорируя или обходя нормы закона о телевидении и радиовещании.



Русский язык полностью доминирует и в украинском интернет-пространстве. Например, в Киеве доля использования украинского языка в соцсетях составляет лишь 16%. Только в 4 областях украинский язык немного преобладает над русский в соцсетях.

Зато на радио полностью доминирует украинский. Даже на региональных радиостанциях 54% всех песен и более 90% ведения передач — украиноязычные.

Мониторинг кафе и ресторанов в 26 городах (все областные центры, кроме оккупированных, а также Кривой Рог, Мариуполь, Краматорск и Северодонецк) показал, что только у 43% заведений питания есть украинская вывеска, что немного больше, чем в прошлом году. Доля учреждений, в которых есть меню на украинском языке за год резко возросла с 75 до 88%. Выросла (до 58%) и доля персонала, обслуживающего украиноязычных клиентов на украинском языке (как это и предусмотрено в законе о языке).



Однако часто игнорируют закон в общественном транспорте. Так, в 36% случаев украиноязычных пассажиров обслуживают на русском языке в городском пассажирском транспорте, а в междугородних автобусах в 31% случаев.

Ранее, согласно результатам исследования сообщалось, что в большинстве украинских школ пространство общения является двуязычным. Уроки проводятся на украинском языке, однако на переменах ученики и учителя общаются на русском.

25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон об украинском языке. На тот момент избранный президент Владимир Зеленский обещал, что после инаугурации будет проведен тщательный анализ закона.

Закон вступил в силу 16 июля 2019 года.

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