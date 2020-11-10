Министр обороны Таран заразился коронавирусом

Министр обороны Андрей Таран получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом «Укринформу» сообщили в Минобороны.



Тест был сделан перед поездкой президента Владимира Зеленского на Донбасс 6 ноября.



Таран перешел на режим самоизоляции и работу в дистанционном режиме. Его состояние и самочувствие сейчас являются удовлетворительными, отметили в министерстве. Изменения претерпел и ранее запланированный рабочий график министра обороны.

В понедельник, 9 ноября стало известно, что коронавирусом заразился президент Владимир Зеленский и руководитель офиса главы государства Андрей Ермак.



Также COVID-19 подтвержден у министра финансов Сергея Марченко.