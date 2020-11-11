Разумков заболел COVID-19

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в Facebook.



11 ноября Разумков получил положительные результаты на COVID-19.



«Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно», — отметил он.



Спикер Рады также призвал украинцев придерживаться карантина.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак.



За минувшие сутки в Украине выявлено 10611 заболевших коронавирусом.