Разумков заболел COVID-19

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в Facebook.
11 ноября Разумков получил положительные результаты на COVID-19.
«Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно», — отметил он.
Спикер Рады также призвал украинцев придерживаться карантина.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразились президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак.
За минувшие сутки в Украине выявлено 10611 заболевших коронавирусом.