В Украине выявили еще 10611 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Украине выявлено 10611 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Кроме того, за минувшие сутки 6802 человек выздоровели, а 191 умер.



За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 489 808 случаев COVID-19. Из них 221 459 человек выздоровели, а 8947 умерли.



Днем ранее в Украине 10842 новых случая заболевания коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии.