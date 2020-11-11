Коронавирусом заразился вице-премьер Резников

Вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.



Резников отметил, что с понедельника, 9 ноября, находится на самоизоляции.



«Чувствую нормально. Температура немного выше нормы. А легкая ломота в теле — как после занятий спортом. И, как приятно, но вот причины не радуют», — написал он.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.



За минувшие сутки в Украине выявлено 10611 заболевших коронавирусом.