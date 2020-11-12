Штаб ООС зафиксировал новые обстрелах со стороны боевиков. «ДНР» заявила о гибели командира

За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В частности, в районе Песок велся огонь из автоматического станкового гранатомета. Вблизи Водяного боевики применили миномет калибра 82 миллиметра. В штабе напомнили, что вчера недалеко от Каменки боевики вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, в результате чего был ранен украинский военный.



По данным украинской стороны, с 27 июля, когда начали действовать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, погибли трое украинских военных, еще 12 были ранены.



В группировке «ДНР» заявили о гибели трех своих «военнослужащих» за этот период. Один из них — командир батальона боевиков Андрей Панькив.



По данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, с 27 июля было зафиксировано в общей сложности 2 158 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе 760 взрывов, 45 пролетевших неопределенных боеприпасов, 26 вспышек дульного пламени, 23 осветительные ракеты, а также 1 304 очереди и выстрела.



Отметим, что в ОБСЕ за нарушение считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считают как один факт нарушения.