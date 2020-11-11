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Украинский военный ранен на Донбассе

11 ноября 2020, 08:05

Украинский военный ранен на Донбассе

Сегодня на Донбассе был ранен украинский военный в результате обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что это произошло недалеко от населенного пункта Каменка, где боевики применили стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет.

Раненого военного доставили в лечебное учреждение, его состояние здоровья удовлетворительное.

О произошедшем украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.

Также сообщается, что за минувшие сутки, 10 ноября, боевики дважды нарушили «режим тишины» вблизи Водяного. На этом участке в обеденное время велся огонь из стрелкового оружия, а вечером боевики применили миномет калибра 82 миллиметра.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.

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