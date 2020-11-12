Более 100 дней прошло с начала вступления в силу всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.



С одной стороны, почти каждый день ОБСЕ и стороны конфликта заявляют об обстрелах, в ходе которых по официальным данным погибли трое украинских солдат.



С другой стороны, «100 дней перемирия» на востоке Украины сохранили десятки жизней военных и гражданских, а интенсивность боевых действий действительно снизилась.



Как в реальности выглядит перемирие сегодня из окон мирных жителей, живущих вблизи линии соприкосновения, и из окопов украинской армии? Об этом в видеорепортаже «Новостей Донбасса».