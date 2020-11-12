«ДНР» разрешила студентам первых трех курсов вернуться в вузы на учебу

С 16 ноября студенты 1-3 курсов вузов на подконтрольной группировке «ДНР» территории будут учиться в очном формате. «Приказ» об этом опубликован «министерством образования».



При этом студенты 4-6 курсов будут продолжать учебу дистанционно.



Кроме того, у студентов заочной формы обучения все виды занятий, также будут проходить в удаленном формате. Однако, сдача зачетов и экзаменов будет проводиться очно.

«ДНР» ввела дистанционное обучение в вузах в начале октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Позже такой режим был продлен на неопределенный срок.



За все время пандемии «ДНР» признала 8 346 случаев заболевания коронавирусом. Из них 3 643 пациентов продолжают лечение, 3 975 выписаны и 746 умерли.