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«ДНР» разрешила студентам первых трех курсов вернуться в вузы на учебу

12 ноября 2020, 12:49

«ДНР» разрешила студентам первых трех курсов вернуться в вузы на учебу

С 16 ноября студенты 1-3 курсов вузов на подконтрольной группировке «ДНР» территории будут учиться в очном формате. «Приказ» об этом опубликован «министерством образования».

При этом студенты 4-6 курсов будут продолжать учебу дистанционно.

Кроме того, у студентов заочной формы обучения все виды занятий, также будут проходить в удаленном формате. Однако, сдача зачетов и экзаменов будет проводиться очно.

«ДНР» ввела дистанционное обучение в вузах в начале октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Позже такой режим был продлен на неопределенный срок.

За все время пандемии «ДНР» признала 8 346 случаев заболевания коронавирусом. Из них 3 643 пациентов продолжают лечение, 3 975 выписаны и 746 умерли.

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